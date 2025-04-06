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Посол в Аргентине следит за ситуацией с обвинением 21 россиянина в сектантстве

Ведомости

Посольство в Аргентине не видит оснований считать русофобией задержание россиян по обвинению в сектантстве и держит ситуацию на контроле. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов. 

«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону», – сказал он (цитата по ТАСС).

Посол при этом выразил надежду, что под охоту за сектантами не попадут не причастные к преступлению россияне. Феоктистов объяснил, что в некоторых случаях аргентинские СМИ могли использовать псевдофакты для обвинения российских граждан в неуважении законов страны. Однако в данной ситуации главный фигурант отсидел 11 лет в России, и «нужно отсоединить зерна от плевел», сказал посол. 

В Аргентине предъявили обвинение 21 гражданину России за участие в секте «Ашрам Шамбала», передает Pagina 12. Подозреваемые обвиняются в создании преступной организации, которая занимается торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и подневольным трудом. По данным суда, преступная группа обманом похитила россиянку, которая родила в аргентинской больнице. Прокурор провел расследование и подтвердил, что секта намеревалась зарегистрировать новорожденного ребенка как сына ее организатора Константина Руднева. Таким образом он намеревался получить аргентинское гражданство, что помогло бы ему избежать ордера на арест, выданного Черногорией .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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