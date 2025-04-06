Посол в Аргентине следит за ситуацией с обвинением 21 россиянина в сектантстве

Посол при этом выразил надежду, что под охоту за сектантами не попадут не причастные к преступлению россияне. Феоктистов объяснил, что в некоторых случаях аргентинские СМИ могли использовать псевдофакты для обвинения российских граждан в неуважении законов страны. Однако в данной ситуации главный фигурант отсидел 11 лет в России, и «нужно отсоединить зерна от плевел», сказал посол.