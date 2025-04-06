Посол в Аргентине следит за ситуацией с обвинением 21 россиянина в сектантстве
Посольство в Аргентине не видит оснований считать русофобией задержание россиян по обвинению в сектантстве и держит ситуацию на контроле. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов.
«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону», – сказал он (цитата по ТАСС).
Посол при этом выразил надежду, что под охоту за сектантами не попадут не причастные к преступлению россияне. Феоктистов объяснил, что в некоторых случаях аргентинские СМИ могли использовать псевдофакты для обвинения российских граждан в неуважении законов страны. Однако в данной ситуации главный фигурант отсидел 11 лет в России, и «нужно отсоединить зерна от плевел», сказал посол.
В Аргентине предъявили обвинение 21 гражданину России за участие в секте «Ашрам Шамбала», передает Pagina 12. Подозреваемые обвиняются в создании преступной организации, которая занимается торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и подневольным трудом. По данным суда, преступная группа обманом похитила россиянку, которая родила в аргентинской больнице. Прокурор провел расследование и подтвердил, что секта намеревалась зарегистрировать новорожденного ребенка как сына ее организатора Константина Руднева. Таким образом он намеревался получить аргентинское гражданство, что помогло бы ему избежать ордера на арест, выданного Черногорией .