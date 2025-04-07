«Роскосмос» показал снимок пришедшего в Москву снежного циклона «Зион»
«Роскосмос» опубликовал снимок пришедшего в Москву снежного циклона «Зион». Фото размещено в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня на Москву обрушился циклон «Зион», который принес с собой снегопады и метели», – говорится в сообщении.
Уточняется, что снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
Согласно данным Гидрометцентра России, из-за снега и гололедицы 6 и 7 апреля в Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности, писали «Ведомости Страна». Столичные службы были переведены в режим повышенной готовности, сообщалось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.