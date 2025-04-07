«Роскосмос» показал снимок пришедшего в Москву снежного циклона «Зион»

Согласно данным Гидрометцентра России, из-за снега и гололедицы 6 и 7 апреля в Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности, писали «Ведомости Страна». Столичные службы были переведены в режим повышенной готовности, сообщалось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.