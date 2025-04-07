Госдума рассмотрит законопроект против фейковых НКО
В ближайшие дни депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, направленный на защиту граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в российском законодательстве пока отсутствует единый подход по верификации персональных страниц и сообществ. Этим пользуются мошенники: они создают фейковые страницы от имени настоящих благотворительных организаций, а затем рассылают от их имени сообщения с призывами о пожертвованиях.
Авторы законопроекта предлагают установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через «Госуслуги».
Соответствующий законопроект внесли 12 декабря в Госдуму семь членов фракции «Единая Россия», в том числе Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. Для благотворительных фондов верификация через «Госуслуги» станет обязательной, но НКО других форм смогут делать это по собственному желанию, следует из документа.