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Госдума рассмотрит законопроект против фейковых НКО

Ведомости

В ближайшие дни депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, направленный на защиту граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в российском законодательстве пока отсутствует единый подход по верификации персональных страниц и сообществ. Этим пользуются мошенники: они создают фейковые страницы от имени настоящих благотворительных организаций, а затем рассылают от их имени сообщения с призывами о пожертвованиях.

Авторы законопроекта предлагают установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через «Госуслуги».

Соответствующий законопроект внесли 12 декабря в Госдуму семь членов фракции «Единая Россия», в том числе Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. Для благотворительных фондов верификация через «Госуслуги» станет обязательной, но НКО других форм смогут делать это по собственному желанию, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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