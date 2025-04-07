Госдума рассмотрит законопроект против фейковых НКО

По его словам, в российском законодательстве пока отсутствует единый подход по верификации персональных страниц и сообществ. Этим пользуются мошенники: они создают фейковые страницы от имени настоящих благотворительных организаций, а затем рассылают от их имени сообщения с призывами о пожертвованиях.