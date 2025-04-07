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Песков отказался комментировать иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать иск компании «Роснано» о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу.

«Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать», – заявил Песков.

31 марта «Роснано» обратилось в суд о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн с Чубайса. Иск обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Предварительное слушание по делу назначено на 30 апреля.

Проект Plastic Logic, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснял директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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