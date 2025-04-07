Песков отказался комментировать иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу

31 марта «Роснано» обратилось в суд о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн с Чубайса. Иск обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Предварительное слушание по делу назначено на 30 апреля.