Песков отказался комментировать иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать иск компании «Роснано» о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу.
«Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать», – заявил Песков.
31 марта «Роснано» обратилось в суд о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн с Чубайса. Иск обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Предварительное слушание по делу назначено на 30 апреля.
Проект Plastic Logic, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснял директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.