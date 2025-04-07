Перед Днем космонавтики звонки в школах заменят на песни о космосе
В преддверии Дня космонавтики 12 апреля в российских школах вместо традиционных звонков прозвучат фрагменты из песен «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие. Об этом сообщило Минпросвещения.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, проект знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами.
Перед 8 марта вместо школьных звонков звучали песни «Мама – первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг» и «Песенка мамонтенка».