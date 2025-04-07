Перед Днем космонавтики звонки в школах заменят на песни о космосе

В преддверии Дня космонавтики 12 апреля в российских школах вместо традиционных звонков прозвучат фрагменты из песен «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие. Об этом сообщило Минпросвещения.