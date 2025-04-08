Экс-королева красоты Мьянмы погибла при попытке спасти ребенка при землетрясении

28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая – третьего по величине города Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4. По данным на 6 апреля, в результате землетрясения погибли около 3500 человек.