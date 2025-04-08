Экс-королева красоты Мьянмы погибла при попытке спасти ребенка при землетрясении
Победительница «Мисс Туризм Мьянма» Сили Ми была найдена погибшей под завалами после землетрясения в стране. Перед гибелью 28-летняя девушка пыталась спасти ребенка, пишет Need To Know (NTK) со ссылкой на представителя конкурса.
Спасатели нашли ее тело, разбирая завалы 12-этажного здания. По словам источника агентства, Сили Ми «оказалась в ловушке при обрушении Sky Villa во время землетрясения».
В 2018 г. девушка представляла Мьянму на конкурсе «Мисс Туризм Мира 2018».
28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков магнитудой 7,7–7,9 находился в непосредственной близости от Мандалая – третьего по величине города Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Позднее зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4. По данным на 6 апреля, в результате землетрясения погибли около 3500 человек.