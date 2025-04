Экс-королева красоты Мьянмы погибла при попытке спасти ребенка при землетрясении

Победительница «Мисс Туризм Мьянма» Сили Ми была найдена погибшей под завалами после землетрясения в стране. Перед гибелью 28-летняя девушка пыталась спасти ребенка, пишет Need To Know (NTK) со ссылкой на представителя конкурса.