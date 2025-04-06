Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3500 человек
В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3564 человека, сообщает китайский телеканал CCTV.
По состоянию на вечер 6 апреля известно о 5012 раненых, 210 человек числятся пропавшими без вести.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным оценкам экспертов, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) уточняла, что эпицентр находился всего в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. После основного толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.
Стихийное бедствие затронуло не только Мьянму, но и соседний Таиланд. В Бангкоке, столице страны, обрушился строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.
Для помощи пострадавшим в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС России. К спасательной операции привлечены 264 российских специалиста. Они занимаются разбором завалов и оказанием медицинской помощи.