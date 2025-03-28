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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7

Ведомости

В центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок, сообщает Reuters со ссылкой на службы мониторинга землетрясений.

Как сообщила геологическая служба США (USGS), глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.

Очевидцы из Бангкока сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация.

По предварительным данным, никто не пострадал.

8 марта в районе города Спитак в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6. Оно случилось в 9:26 по местному времени (8:26 мск) в 6 км от города. Сейсмологическая сеть зафиксировала подземные толчки магнитудой 4,6 на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, говорилось в сообщении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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