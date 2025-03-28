В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7
В центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок, сообщает Reuters со ссылкой на службы мониторинга землетрясений.
Как сообщила геологическая служба США (USGS), глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.
Очевидцы из Бангкока сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация.
По предварительным данным, никто не пострадал.
8 марта в районе города Спитак в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6. Оно случилось в 9:26 по местному времени (8:26 мск) в 6 км от города. Сейсмологическая сеть зафиксировала подземные толчки магнитудой 4,6 на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, говорилось в сообщении.