В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

В середине февраля на Алтае из-за землетрясения ввели режим повышенной готовности. В ряде районов были зафиксированы повреждения, сообщал глава региона Андрей Турчак. По его словам, землетрясение магнитудой 6,4 ощущалось во всех районах и ближайших регионах. Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, в 1,3 км от села Бельтир.