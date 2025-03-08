В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе города Спитак в Армении, сообщила спасательная служба МВД республики.
Оно случилось в 9:26 по местному времени (8:26 мск) в 6 км от города. Сейсмологическая сеть зафиксировала подземные толчки магнитудой 4,6 на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, говорится в сообщении.
По данным МВД, землетрясение магнитудой 4-6 ощущалось в регионах Лори, Ширак и Тавуш, а в регионах Котайк, Гегаркуник и Арагацотн произошли подземные толчки магнитудой 2-4.
В середине февраля на Алтае из-за землетрясения ввели режим повышенной готовности. В ряде районов были зафиксированы повреждения, сообщал глава региона Андрей Турчак. По его словам, землетрясение магнитудой 6,4 ощущалось во всех районах и ближайших регионах. Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, в 1,3 км от села Бельтир.