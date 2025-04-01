В Мьянму прибыло два борта со спасателями МЧС России

По прогнозу Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения.