В Мьянму прибыло два борта со спасателями МЧС России
Два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион Мьянмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. Таким образом МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению Мьянмы.
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло самое сильное за 100 лет землетрясение. В Мьянме погибли более 2000 человек, 4000 пострадали, еще 270 числятся пропавшими без вести. Десятки зданий превращены в руины. Сейчас в пострадавших районах проводятся поисково-спасательные операции. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предупредил о риске роста числа жертв, призвав «любую страну» оказать помощь и пожертвования.
По прогнозу Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения.
В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы будет приспущен.
В столице Таиланда Бангкоке, в 1000 км от эпицентра, погибли девять человек, а 101 пропал без вести. Большинство из них – рабочие, оказавшиеся под завалами небоскреба.