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В Мьянму прибыло два борта со спасателями МЧС России

Ведомости

Два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион Мьянмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. Таким образом МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению Мьянмы.

Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло самое сильное за 100 лет землетрясение. В Мьянме погибли более 2000 человек, 4000 пострадали, еще 270 числятся пропавшими без вести. Десятки зданий превращены в руины. Сейчас в пострадавших районах проводятся поисково-спасательные операции. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предупредил о риске роста числа жертв, призвав «любую страну» оказать помощь и пожертвования.

По прогнозу Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы будет приспущен.

В столице Таиланда Бангкоке, в 1000 км от эпицентра, погибли девять человек, а 101 пропал без вести. Большинство из них – рабочие, оказавшиеся под завалами небоскреба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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