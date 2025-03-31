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Премьер Мьянмы объявил недельный траур в связи с последствиями землетрясения

Его жертвами стали более 2000 человек
Ведомости

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. Об этом заявил председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, передает «РИА Новости».

С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы должен быть приспущен.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

Жертвами стихийного бедствия стали более 2000 человек, пострадали еще свыше 3400, сообщила The Wall Street Journal 30 марта. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими. По оценкам USGS, количество погибших в Юго-Восточной Азии может превысить 10 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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