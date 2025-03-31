Премьер Мьянмы объявил недельный траур в связи с последствиями землетрясения

Премьер Мьянмы объявил недельный траур в связи с последствиями землетрясенияЕго жертвами стали более 2000 человек
В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. Об этом заявил председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, передает «РИА Новости».
С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы должен быть приспущен.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.
Жертвами стихийного бедствия стали более 2000 человек, пострадали еще свыше 3400, сообщила The Wall Street Journal 30 марта. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими. По оценкам USGS, количество погибших в Юго-Восточной Азии может превысить 10 000 человек.