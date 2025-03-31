Премьер Мьянмы объявил недельный траур в связи с последствиями землетрясения

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.