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К каким последствиям для Мьянмы приведет сильнейшее землетрясение

На фоне катастрофы военные власти призвали к приостановке гражданской войны
Владимир Кулагин
Глеб Мишутин
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

По данным государственного административного совета Мьянмы на 30 марта, в результате землетрясения погибло около 1700 человек, еще 3400 получили ранения, а 300 – пропали без вести. Более 100 российских спасателей уже начали свою работу в Мьянме, в том числе в самом пострадавшем административном округе Мандалай. Президент Владимир Путин еще 28 марта выразил соболезнования близким погибших от землетрясения, а позже поручил правительству оказать помощь стране.

Отряд из России вошел в состав международного оперативного штаба, который был сформирован для координации спасательных команд. В работах участвуют представители Китая и Индии. А генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагай объявил о цели собрать на помощь жертвам 100 млн евро.

С визитом в Мьянме незадолго до землетрясения находился заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Там он вместе с премьер-министром страны Мином Ауном Хлайном обсуждал военное и военно-техническое сотрудничество. До этого, в начале марта, Мин Аун Хлайн сам приезжал с визитом в Россию, в том числе для переговоров с Путиным.

Природный катаклизм в Мьянме, где с 2021 г. идет де-факто гражданская война между хунтой, сторонниками свергнутого ею правительства и рядом этнических формирований, может в теории повлиять и на политическую обстановку. 

29 марта так называемое правительство национального единства (создано после военного переворота) объявило о приостановке на две недели боевых действий в пострадавших районах, за исключением оборонительных действий, и призвало оказывать помощь пострадавшим через свои структуры. С призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта прекратить огонь обратилась и армия объединенного государства Ва (самопровозглашено в штате Шан). 

При этом другая действующая в Шане группировка – народно-освободительная армия Дану – уже обвинила власти Мьянмы в том, что после землетрясения пять военных самолетов атаковали их базу и это привело к гибели ее семи членов, пишет South China Morning Post. Это сообщение вызвало критику, в частности, со стороны спецпосланника генсека ООН по Мьянме Джули Бишоп и других правозащитных организаций. 

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7 балла в центральной части Мьянмы произошло днем 28 марта. Очаг находился примерно в 17,2 км от Мандалая. Это землетрясение в Мьянме стало самым сильным в стране с 1946 г. Вторым по силе был последовавший 29 марта повторный толчок магнитудой 5,1 балла. Катаклизм затронул и соседние страны, прежде всего Таиланд, в его столице Бангкоке погибли как минимум 17 человек.

Говорить о злонамеренных действиях со стороны противников правительства пока не приходится – именно они предложили властям перемирие, на которое те не пошли а, наоборот, нанесли авиаудар по противнику, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. Что же касается ситуации в стране, то Мьянма нуждается в гуманитарной помощи, которую может предоставить и Россия. 

В Мьянме, поясняет эксперт, нет оборудования и бюджета для проведения спасательных операций такого масштаба, а функции спасателей в основном выполняют пожарные. Землетрясение может продемонстрировать людям в Мьянме, что у страны есть очень острые гуманитарные проблемы, требующие деэскалации, и необходимость сосредоточиться на решении насущных проблем. 

Военно-политический конфликт в Мьянме, поясняет Кириченко, имеет длительную историю и не может прекратиться сам собой. Произошедшее может продемонстрировать населению, что просто вопрос выживания более важен, чем то, кому принадлежит политическая власть, говорит эксперт. Но единственными пострадавшими в этой ситуации будут люди, которые в отсутствие крыши над головой сейчас вынуждены ночевать на улицах, подчеркивает Кириченко.

Россия одной из первых отреагировала на чрезвычайную ситуацию, отправив в Мьянму самолеты со спасателями, говорит проживающий в этой стране независимый эксперт по странам Юго-Восточной Азии Петр Козьма. Решение о помощи МЧС было принято очень оперативно, хотя ранее гуманитарные грузы Россия отправляла в Мьянму с задержкой в 2,5–4 месяца. 

Правительство Мьянмы, по словам эксперта, устоит – и, наоборот, даже появились признаки консолидации вокруг него. В частности, власти демонстрируют готовность принимать помощь из-за рубежа, тем самым позволяя международным структурам игнорировать альтернативные голоса. Готовые принять участие в помощи жертвам землетрясения структуры теперь просят у властей поддержки их инициатив, добавляет Козьма. 

Кроме того, сейчас деятели искусства и известные люди Мьянмы жертвуют свои деньги на помощь, что проходит тоже через официальные структуры, и это можно приравнять к косвенной поддержке властей, замечает эксперт. При этом со стороны подпольного правительства национального единства действительно есть попытки перехватить инициативы властей – там апеллируют к факту, что они вместе с прочими «революционными силами» контролируют больше половины территории страны, заключает Козьма.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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