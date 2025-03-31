К каким последствиям для Мьянмы приведет сильнейшее землетрясение

Военно-политический конфликт в Мьянме, поясняет Кириченко, имеет длительную историю и не может прекратиться сам собой. Произошедшее может продемонстрировать населению, что просто вопрос выживания более важен, чем то, кому принадлежит политическая власть, говорит эксперт. Но единственными пострадавшими в этой ситуации будут люди, которые в отсутствие крыши над головой сейчас вынуждены ночевать на улицах, подчеркивает Кириченко.