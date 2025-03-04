Зачем лидер военного правительства Мьянмы приехал в Россию

Зачем лидер военного правительства Мьянмы приехал в РоссиюПри администрации Дональда Трампа положение властей страны может укрепиться
Премьер-министр Мьянмы и председатель государственного административного совета генерал Мин Аун Хлайн начал 3 марта официальный визит в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Как передает «РИА Новости», в правительственном аэропорту «Внуково-2» его встретил почетный караул и несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра иностранных дел России Михаила Богданова и министра экономического развития Максима Решетникова. Telegram-канал радио «Маяк» пишет о том, что визит продлится всего два дня, в то время как «Би-би-си» ранее писала о планах Мин Аун Хлайна якобы провести в России целую неделю.
В Кремле ранее анонсировали, что Путин проведет переговоры с Мин Аун Хлайном 4 марта, это будет первая их встреча с сентября 2022 г., когда они пересекались на полях Восточного экономического форума (военные в Мьянме пришли к власти в результате переворота 1 февраля 2021 г. – «Ведомости»). Среди тем обсуждений официально значатся «перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества», а также «актуальные международные вопросы». Известно, что стороны примут совместное заявление и подпишут ряд документов.
Мьянманский портал The Irrawaddy в этот раз также анонсировал встречи Мин Аун Хлайна с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими официальными лицами. Решетников сам недавно, 23 февраля, побывал с визитом в Мьянме. Тогда он со своим мьянманским визави Кан Зо подписал меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне «Давэй» в Андаманском море. В том документе речь шла о нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектах, в которых российские компании будут принимать участие в Мьянме, – строительстве порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода.
Российский министр тогда рассказывал, что за 11 месяцев 2024 г. товарооборот России и Мьянмы вырос на 40% до $1,1 млрд за счет расширения ассортимента. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию – рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь. По заявлению Решетникова, банки двух стран уже формируют независимую расчетную инфраструктуру. В Мьянме частично работают карты российской системы «Мир».
Кроме того, в сентябре 2024 г. министр электрификации Мьянмы Ньян Тур говорил, что его страна и «Росатом» завершили предварительное технико-экономическое обоснование строительства там малой атомной электростанции. Важным фактором является военно-техническое сотрудничество – в страну поставляются истребители Су-30СМ, ранее она получила учебно-боевые самолеты Як-130, истребители Миг-29, вертолеты Ми-24 и Ми-17, средства ПВО.
Военные в Мьянме взяли власть после переворота и ареста считавшейся демократической главы страны Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 г. Мьянма – единственная из стран Юго-Восточной Азии, которая прямо поддержала Россию на фоне украинского конфликта и антироссийских санкций. В связи с переходом власти к военным страна также оказалась под санкциями США, ЕС и Канады.
С 2021 г. там идет тяжелая борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства и рядом этнических вооруженных формирований, которую верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. Ранее власти Мьянмы планировали на 2025 г. проведение всеобщих выборов, но до сих пор это решение не утверждено.
Когда говорят о визите в Россию лидера Мьянмы, то обычно в первую очередь перечисляют упомянутые в статье экономические вопросы, но их не обязательно обсуждать на уровне президента, говорит независимый эксперт по странам Юго-Восточной Азии Петр Козьма. Политическое решение о развитии сотрудничества с Мьянмой было принято в России больше двух с половиной лет назад, и потому сегодня это уже дело техники на уровне премьер-министра и глав ведомств. Путин же обычно встречается с иностранными лидерами тогда, когда в их беседах появляется важная геополитическая составляющая, и в случае с Мьянмой она, безусловно, присутствует, отмечает Козьма.
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Мьянма для США стремительно превращается в чемодан без ручки, продолжает эксперт: она далеко от них, происходящее в ней американским интересам никак не угрожает, а давать деньги просто «на демократию» Трамп явно не хочет. Единственная ее ценность для американцев в том, что страну можно считать «мягким подбрюшьем Китая», которое периодически можно «щипать». При этом у Пекина куда больше причин для наведения порядка в Мьянме и теоретически он вполне может проявить большую решительность, чтобы переформатировать ситуацию в этой стране так, как это нужно ему, отмечает аналитик. Вероятно, оптимальным для США решением была бы ситуация, чтобы такого не произошло. И поэтому, судя по всему, на переговорах в Кремле пойдет речь и о возможности вписать Мьянму в возможную «большую сделку» между Россией и США. «Именно с этой точки зрения надо смотреть на российские проекты в Мьянме», – уверен Козьма.
Кроме того, недавно в Мьянме был принят закон о частной охранной службе, который, по сути, легитимизирует нахождение вооруженных иностранцев на ее территории, продолжает эксперт. Этот закон интересен прежде всего китайцам для защиты в Мьянме своих инвестиций. Но такие структуры может создавать не только КНР. В любом случае, по мнению Козьмы, в новых условиях у военных Мьянмы открывается возможность восстановить порядок на большей части территории, а затем провести выборы, передать власть победителю и стать обычной азиатской страной, практически ничем не отличающейся от своих соседей.