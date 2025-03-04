Зачем лидер военного правительства Мьянмы приехал в Россию

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Мьянма для США стремительно превращается в чемодан без ручки, продолжает эксперт: она далеко от них, происходящее в ней американским интересам никак не угрожает, а давать деньги просто «на демократию» Трамп явно не хочет. Единственная ее ценность для американцев в том, что страну можно считать «мягким подбрюшьем Китая», которое периодически можно «щипать». При этом у Пекина куда больше причин для наведения порядка в Мьянме и теоретически он вполне может проявить большую решительность, чтобы переформатировать ситуацию в этой стране так, как это нужно ему, отмечает аналитик. Вероятно, оптимальным для США решением была бы ситуация, чтобы такого не произошло. И поэтому, судя по всему, на переговорах в Кремле пойдет речь и о возможности вписать Мьянму в возможную «большую сделку» между Россией и США. «Именно с этой точки зрения надо смотреть на российские проекты в Мьянме», – уверен Козьма.