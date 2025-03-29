Что известно о жертвах и разрушениях после землетрясения в Азии

Что известно о жертвах и разрушениях после землетрясения в АзииСамое сильное за 100 лет землетрясение в Мьянме унесло жизни более 1000 человек, десятки зданий превращены в руины
Количество жертв крупного землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек, 1670 получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на данные военного правительства. Позже местное издание Myanmar Now сообщило о 800 погибших. К 08:40 мск число жертв превысило 1000 человек, узнало Assosiated Press. Еще 2376 получили ранения, а 30 человек пропали без вести.
По данным властей республики, пострадали дороги, мосты и здания, что привело к жертвам и ранениям. Сейчас в пострадавших районах проводятся поисково-спасательные операции.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предупредил о новых смертях, призвав «любую страну» оказать помощь и пожертвования.
По прогнозу Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны. Это было самое сильное землетрясение в Мьянме за последние 100 лет, оценили американские геологи.
Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения. На фотографиях AFP видны десятки зданий, превращенных в руины.
В столице Таиланда Бангкоке, в 1000 км от эпицентра, 29 марта была усилена спасательная операция по поиску строителей, оказавшихся под обломками 33-этажного строящегося небоскреба. Власти Таиланда заявили, что в Бангкоке погибли девять человек, а 101 пропал без вести. Большинство из них – рабочие, оказавшиеся под завалами небоскреба. Хотя масштабных разрушений не произошло, пишет The Guardian, появились кадры бассейнов на крышах, содержимое которых выплескивалось на стены высотных зданий. Даже больницы пришлось эвакуировать, и одна женщина рожала на улице. Хирург также продолжил оперировать пациента после эвакуации, завершив операцию снаружи, сообщил представитель AFP.
По данным МЧС России, в Мьянму направлены два самолета со 120 спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В состав группировки также вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Группа из 37 человек из Китая приземлилась в Янгоне, бывшей столице Мьянмы, рано утром 29 марта, привезя с собой лекарства и оборудование для обнаружения выживших, говорится в сообщении китайского посольства. Индия, Франция и Европейский союз предложили оказать помощь, а ВОЗ заявила, что мобилизует силы для подготовки средств оказания помощи при травмах.
В генконсульстве России на Пхукете заявили, что сведений о пострадавших россиянах не поступало. Посольство в Мьянме обратилось к российским гражданам, находящимся на территории республики, чтобы они приняли все необходимые меры предосторожности, указав контактный номер телефона для связи. По данным Ассоциации туроператоров России, в Бангкоке может находиться до 2000 туристов из России. Из них около четверти – из числа организованных путешественников.
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на USGS, эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.