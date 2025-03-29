Что известно о жертвах и разрушениях после землетрясения в Азии

В столице Таиланда Бангкоке, в 1000 км от эпицентра, 29 марта была усилена спасательная операция по поиску строителей, оказавшихся под обломками 33-этажного строящегося небоскреба. Власти Таиланда заявили, что в Бангкоке погибли девять человек, а 101 пропал без вести. Большинство из них – рабочие, оказавшиеся под завалами небоскреба. Хотя масштабных разрушений не произошло, пишет The Guardian, появились кадры бассейнов на крышах, содержимое которых выплескивалось на стены высотных зданий. Даже больницы пришлось эвакуировать, и одна женщина рожала на улице. Хирург также продолжил оперировать пациента после эвакуации, завершив операцию снаружи, сообщил представитель AFP.