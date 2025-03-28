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Россия направила в Мьянму два самолета МЧС для помощи после землетрясения

Ведомости

Два самолета МЧС России с группой спасателей направлены в Мьянму для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Решение принято по указанию президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе министерства.

Спецборты вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский. В состав сводного отряда вошли 120 специалистов, включая сотрудников аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер».

«В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи», – пояснили в МЧС РФ.

В министерстве подчеркнули, что российские спасатели обладают большим опытом работы в зонах стихийных бедствий. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и оказания помощи пострадавшим.

До этого Путин направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. Президент РФ в телеграмме сообщил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Путин передал слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких. Пострадавшим же глава РФ пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека. А более 700 – получили ранения. Кроме того, сотни людей числятся пропавшими без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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