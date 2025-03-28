Россия направила в Мьянму два самолета МЧС для помощи после землетрясения

До этого Путин направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. Президент РФ в телеграмме сообщил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Путин передал слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких. Пострадавшим же глава РФ пожелал скорейшего выздоровления.