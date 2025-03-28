Россия направила в Мьянму два самолета МЧС для помощи после землетрясения
Два самолета МЧС России с группой спасателей направлены в Мьянму для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Решение принято по указанию президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе министерства.
Спецборты вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский. В состав сводного отряда вошли 120 специалистов, включая сотрудников аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер».
«В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи», – пояснили в МЧС РФ.
В министерстве подчеркнули, что российские спасатели обладают большим опытом работы в зонах стихийных бедствий. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и оказания помощи пострадавшим.
До этого Путин направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. Президент РФ в телеграмме сообщил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Путин передал слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких. Пострадавшим же глава РФ пожелал скорейшего выздоровления.
По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека. А более 700 – получили ранения. Кроме того, сотни людей числятся пропавшими без вести.