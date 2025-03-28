Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с недавним землетрясением в регионе, сообщает Кремль.
В телеграмме Путин сообщил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Глава государства также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке. Из-за землетрясения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 300 пострадали.
В ходе брифинга 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии, пока Москва их не получала.
В начале марта Путин и Хлайн провели переговоры в Кремле. По итогам переговоров было подписано 10 документов о сотрудничестве между странами, в том числе межправительственное соглашение «об основных принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности» в Мьянме. В заявлении для СМИ Путин уточнил, что соглашение о строительстве АЭС позволит обеспечить экономику Мьянмы дешевой и экологически безопасной энергией.