Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением

В начале марта Путин и Хлайн провели переговоры в Кремле. По итогам переговоров было подписано 10 документов о сотрудничестве между странами, в том числе межправительственное соглашение «об основных принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности» в Мьянме. В заявлении для СМИ Путин уточнил, что соглашение о строительстве АЭС позволит обеспечить экономику Мьянмы дешевой и экологически безопасной энергией.