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Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с недавним землетрясением в регионе, сообщает Кремль.

В телеграмме Путин сообщил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Глава государства также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке. Из-за землетрясения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 300 пострадали.

В ходе брифинга 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии, пока Москва их не получала.

В начале марта Путин и Хлайн провели переговоры в Кремле. По итогам переговоров было подписано 10 документов о сотрудничестве между странами, в том числе межправительственное соглашение «об основных принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности» в Мьянме. В заявлении для СМИ Путин уточнил, что соглашение о строительстве АЭС позволит обеспечить экономику Мьянмы дешевой и экологически безопасной энергией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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