Владимир Путин проводит переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном

Владимир Путин проводит переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун ХлайномПремьер рассказал, что это уже 11-я его поездка в Россию
В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы и председателем государственного административного совета генералом Мин Аун Хлайном. Президент сказал, что рад видеть Хлайна в Москве. «На этот раз у вас очень большая программа, посещение трех городов дополнительно. Уверен, что это будет и полезная, и интересная поездка», – сказал Путин. По словам президента, в 2025 г. исполняется 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой. «Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно», – отметил Путин. За прошлый год товарооборот вырос на 40% (до $1,1 млрд. – «Ведомости»), и еще есть высокий потенциал. Кроме того, Россия и Мьянма продолжают сотрудничество на международной арене, сказал Путин. Он поблагодарил Хлайна за то, что Мьянма является «организатором нашей, российской, работы с АСЕАН».
«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», – сказал Путин. «Эти шесть слонов жили в нашей жаркой стране. Поэтому нам интересно, как сейчас слоны в такой температуре? Мы за них переживаем», – ответил на это Хлайн. В прошлом году Мьянма прислала в подарок России шесть слонов – пять девочек и одного мальчика, которым от трех до четырех лет, – как знак укрепления отношений между странами. Животные сейчас живут в Большом Московском цирке. Директор цирка Эдгар Запашный рассказывал, что одну из слоних назвали Тина в честь певицы Тины Тернер. Мьянма не первый раз делает такой подарок – больше семи лет назад России подарили трех слонят, которых передали в театр «Уголок дедушки Дурова».
После вопроса про слонов Хлайн рассказал, что он уже в 11-й раз в России. «Для меня это дружественная страна, поэтому я так много раз был здесь. Я не чувствую себя здесь как гость, а чувствую себя как дома. Расстояния между нашими странами далекое, но мы близки друг к другу сердцами», – заявил премьер. По его словам, в этом году будет 77 лет установлению дипломатических отношений между Мьянмой и Россией: «И все эти годы мы поддерживали друг друга». Премьер передал президенту старую книгу, где был кусок текста на русском языке, и решил рассказать ему историю, как можно было понять из слов переводчика. Якобы Будда сделал предсказание, что когда-то через 2000 лет король России подружится с Мьянмой. Каким образом, правда, удалось это сделать Будде, который жил в VII–VI вв. до нашей эры, осталось загадкой. Возможно, трудности перевода. «Насколько я знаю, вы возглавляете Россию не пять, не 10 лет, а уже достаточный срок. Вы уже не просто лидер страны, а можно сказать, что вы являетесь королем этой страны», – подвел итог премьер Мьянмы.
Со стороны России в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов.
Дальше он перешел к тому, что благодаря усилиям России мир движется к многополярности, что Запад противостоит России, поскольку у нее много «драгоценных источников». По словам Хлайна, каждая страна должна защищать себя, свой суверенитет и народ. «Мы полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине и верим, что скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка – во время войны, если она на благо страны, то всегда будет победа», – сказал Хлайн.
После этого встреча уже продолжилась в закрытом режиме. Российско-мьянманские переговоры пройдут в форме официального завтрака, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После этого планируется подписание документов и заявление для СМИ.
До встречи в Кремле премьер Мьянмы приезжал в Белый дом, где встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Он рассказал, что Мьянма откроет два генконсульства в России и предложил РФ открыть генконсульство в городе Мандалай. «Мы прорабатываем новые совместные проекты в телекоммуникационной сфере, информационных технологиях, пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых», – сказал на встрече Мишустин.
Также с Хлайном встречался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер назвал Хлайна «большим другом России». Он также сказал о надежде на межпарламентское сотрудничество с Мьянмой. Сейчас в этой стране парламента нет. «Как только будет сформирован парламент в Мьянме, мы обязательно сделаем все от себя зависящее, чтобы отношения развивались в рамках парламентского измерения», – заявил Володин. Хлайн напомнил на этой встрече, что до 2020 г. в стране парламент был – но после введения чрезвычайного положения его работа была приостановлена. Правда, он пообещал, что после того, как этот режим будет снят, выборы в стране пройдут. Также Хлайн проводил встречу и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она сказала премьеру, что есть возможности для расширения контактов Мьянмы с российскими регионами, которые относят себя к последователям буддизма – Бурятией и Калмыкией. Премьер Мьянмы встречался и с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу.
Военные в Мьянме взяли власть после переворота и ареста считавшейся демократической главы страны Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 г. Мьянма – единственная из стран Юго-Восточной Азии, которая прямо поддержала Россию на фоне украинского конфликта и антироссийских санкций. В связи с переходом власти к военным страна также оказалась под санкциями США, ЕС и Канады. С 2021 г. в Мьянме идет противостояние военных со сторонниками свергнутого правительства и этническими вооруженными формированиями, что верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну.