Владимир Путин проводит переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном

После вопроса про слонов Хлайн рассказал, что он уже в 11-й раз в России. «Для меня это дружественная страна, поэтому я так много раз был здесь. Я не чувствую себя здесь как гость, а чувствую себя как дома. Расстояния между нашими странами далекое, но мы близки друг к другу сердцами», – заявил премьер. По его словам, в этом году будет 77 лет установлению дипломатических отношений между Мьянмой и Россией: «И все эти годы мы поддерживали друг друга». Премьер передал президенту старую книгу, где был кусок текста на русском языке, и решил рассказать ему историю, как можно было понять из слов переводчика. Якобы Будда сделал предсказание, что когда-то через 2000 лет король России подружится с Мьянмой. Каким образом, правда, удалось это сделать Будде, который жил в VII–VI вв. до нашей эры, осталось загадкой. Возможно, трудности перевода. «Насколько я знаю, вы возглавляете Россию не пять, не 10 лет, а уже достаточный срок. Вы уже не просто лидер страны, а можно сказать, что вы являетесь королем этой страны», – подвел итог премьер Мьянмы.