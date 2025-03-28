В Кремле готовы рассмотреть запросы о помощи пострадавшей от землетрясения Азии

«Сейчас, конечно, властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба тех разрушений, которые повлекло за собой землетрясение. Но если подобные обращения будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», – уточнил Песков.