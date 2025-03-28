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В Кремле готовы рассмотреть запросы о помощи пострадавшей от землетрясения Азии

Ведомости

Россия готова рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии, пока Москва их не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинге.

«Сейчас, конечно, властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба тех разрушений, которые повлекло за собой землетрясение. Но если подобные обращения будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», – уточнил Песков.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке. Из-за землетрясения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 300 пострадали.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов. Данных о пострадавших гражданах России не поступало. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал ТАСС, что диппредставительство проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших россиян в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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