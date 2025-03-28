До 2000 туристов из России могут находиться в Бангкоке

По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация. В сети появлялись видео с падением недостроенной многоэтажки в городе. Предварительно, в результате обрушения многоэтажного здания во время землетрясения погиб один человек, еще 50 пострадали.