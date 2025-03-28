До 2000 туристов из России могут находиться в Бангкоке
В столице Таиланда Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2000 туристов из России. Из них около четверти – из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян – не туристов», – говорится в сообщении.
АТОР сообщила, что данные о пострадавших гражданах РФ не поступали, в курортных зонах Таиланда никаких разрушений или паники не наблюдается: «туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых в штатном режиме».
Как отметили в ассоциации, данные сервиса FlightRadar и электронных табло показывают нормальную работу аэропортов Таиланда на фоне землетрясений.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки дошли и до таиландского Бангкока. Очевидцы сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода.
По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация. В сети появлялись видео с падением недостроенной многоэтажки в городе. Предварительно, в результате обрушения многоэтажного здания во время землетрясения погиб один человек, еще 50 пострадали.