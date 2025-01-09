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В результате землетрясения в Тибете пострадали более 60 000 человек

Ведомости

В Тибетском автономном районе Китая пострадали из-за землетрясения 61 500 человек, 126 – погибли. Об этом сообщил замглавы департамента по чрезвычайным ситуациям региона Хао Тао, передает ТАСС.

По его словам, проводились спасательные работы, которые позволили более 400 жителям выбраться из-под завалов. Поисково-спасательные работы признаны завершенными, добавил он.

Бедствие произошло 7 января. Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. По данным Reuters, геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью людей из-за землетрясения.

В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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