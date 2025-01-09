В результате землетрясения в Тибете пострадали более 60 000 человек
В Тибетском автономном районе Китая пострадали из-за землетрясения 61 500 человек, 126 – погибли. Об этом сообщил замглавы департамента по чрезвычайным ситуациям региона Хао Тао, передает ТАСС.
По его словам, проводились спасательные работы, которые позволили более 400 жителям выбраться из-под завалов. Поисково-спасательные работы признаны завершенными, добавил он.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью людей из-за землетрясения.
В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.