В результате землетрясения в Тибете пострадали более 60 000 человек

В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.