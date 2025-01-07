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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете

Погибли 95 человек, 130 получили ранения
Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью людей из-за разрушительного землетрясения в Тибете. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в сообщении.

7 января в Тибете произошло землетрясение, его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передавало агентство Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.

По официальным данным на сайте правительства Китая, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 9:50 по пекинскому времени (4:50 мск). Председатель КНР Си дал указание провести поисково-спасательные работы, оказать помощь раненым, а также сделать все, чтобы свести к минимуму жертвы и должным образом расселить пострадавших. В сообщении на сайте правительства также отмечается, что поврежденную инфраструктуру необходимо восстанавливать в срочном порядке.

По данным агентства «Синьхуа», в результате землетрясения погибли 95 человек, 130 получили ранения. В радиусе 20 км от эпицентра находились три поселка и 27 деревень с населением около 6900 человек, говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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