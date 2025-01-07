Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в ТибетеПогибли 95 человек, 130 получили ранения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью людей из-за разрушительного землетрясения в Тибете. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в сообщении.
7 января в Тибете произошло землетрясение, его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передавало агентство Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.
По официальным данным на сайте правительства Китая, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 9:50 по пекинскому времени (4:50 мск). Председатель КНР Си дал указание провести поисково-спасательные работы, оказать помощь раненым, а также сделать все, чтобы свести к минимуму жертвы и должным образом расселить пострадавших. В сообщении на сайте правительства также отмечается, что поврежденную инфраструктуру необходимо восстанавливать в срочном порядке.
По данным агентства «Синьхуа», в результате землетрясения погибли 95 человек, 130 получили ранения. В радиусе 20 км от эпицентра находились три поселка и 27 деревень с населением около 6900 человек, говорится в публикации.