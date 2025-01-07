Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете

По официальным данным на сайте правительства Китая, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 9:50 по пекинскому времени (4:50 мск). Председатель КНР Си дал указание провести поисково-спасательные работы, оказать помощь раненым, а также сделать все, чтобы свести к минимуму жертвы и должным образом расселить пострадавших. В сообщении на сайте правительства также отмечается, что поврежденную инфраструктуру необходимо восстанавливать в срочном порядке.