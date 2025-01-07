Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 95 человек
В результате землетрясения, произошедшего в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, погибли 95 человек, сообщает государственная телекомпания CCTV. Пострадали 130 человек.
Ранее утром сообщалось, что в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передает Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.
В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.