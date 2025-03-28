Посольство России выясняет информацию о пострадавших россиянах в Таиланде

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление затронуло и Бангкок. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Associated Press писало, что землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск).