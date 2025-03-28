Посольство России выясняет информацию о пострадавших россиянах в Таиланде
Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан РФ в результате землетрясения в стране. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского дипломатического представительства Илья Ильин.
Он добавил, что на территории посольства в Бангкоке также ощущались сильные толчки.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление затронуло и Бангкок. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Associated Press писало, что землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск).
Газета Khaosod сообщила, что из-за землетрясения в Бангкоке обрушилось строящиеся многоэтажное здание. По ее данным, 50 рабочим удалось спастись, еще 43 человека оказались под завалами.