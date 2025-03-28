В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека
В результате землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека, более 700 получили ранения, сообщил председатель Государственного административного совета, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн в телеобращении к нации. Его слова передают «РИА Новости».
По его словам, только в районе Нейпьидо зарегистрировано 432 пострадавших. Кроме того, около 300 человек в регионах Сагаинг и Кьяуксе остаются пропавшими без вести. Всего число раненых достигло 732 человек, и, как отметил глава государства, эта цифра может увеличиться.
Мин Аун Хлайн подчеркнул, что в некоторых районах продолжаются спасательные работы, поскольку произошло обрушение зданий, и под завалами могут оставаться люди. Власти задействовали экстренные службы и военные подразделения для ликвидации последствий стихии.
Официальные данные о масштабах разрушений и точной магнитуде подземных толчков пока не раскрываются.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая.
Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с недавним землетрясением.