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В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека

Ведомости

В результате землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека, более 700 получили ранения, сообщил председатель Государственного административного совета, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн в телеобращении к нации. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, только в районе Нейпьидо зарегистрировано 432 пострадавших. Кроме того, около 300 человек в регионах Сагаинг и Кьяуксе остаются пропавшими без вести. Всего число раненых достигло 732 человек, и, как отметил глава государства, эта цифра может увеличиться.

Мин Аун Хлайн подчеркнул, что в некоторых районах продолжаются спасательные работы, поскольку произошло обрушение зданий, и под завалами могут оставаться люди. Власти задействовали экстренные службы и военные подразделения для ликвидации последствий стихии.

Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.
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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo

Официальные данные о масштабах разрушений и точной магнитуде подземных толчков пока не раскрываются.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая.

Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с недавним землетрясением.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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