Верховный суд: пенсионеры могут получать надбавки без «Госуслуг»
Для получения прибавок к пенсии гражданам необязательно регистрироваться на сайте «Госуслуги», подать соответствующее заявление можно и в бумажном виде. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам, его содержание приводит «РИА Новости».
Суд рассмотрел дело московской пенсионерки, которой было отказано в региональной соцдоплате до городского социального стандарта из-за того, что такие принимаются только в электронной форме посредством госуслуг Москвы. Пенсионерка же написала заявление вручную. Когда спор дошел до суда, все три инстанции приняли сторону соцзащиты. При этом Верховный суд обратил внимание на чересчур формальный подход, не учитывающий жизненные обстоятельства заявителя. Подавшая иск пожилая женщина не имеет достаточных навыков работы с интернетом и не хочет указывать на портале личные данные, опасаясь мошенников.
Законодательных актов, предусматривающих обязанности для граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг, нет, подчеркнули в суде. Отмечается также недопустимость формального подхода в делах, где «гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона». Дело направлено в суд первой инстанции для пересмотра.
8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР) писали, что для получения страховой пенсии в 2025 г. гражданин РФ должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.