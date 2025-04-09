Верховный суд: пенсионеры могут получать надбавки без «Госуслуг»

Суд рассмотрел дело московской пенсионерки, которой было отказано в региональной соцдоплате до городского социального стандарта из-за того, что такие принимаются только в электронной форме посредством госуслуг Москвы. Пенсионерка же написала заявление вручную. Когда спор дошел до суда, все три инстанции приняли сторону соцзащиты. При этом Верховный суд обратил внимание на чересчур формальный подход, не учитывающий жизненные обстоятельства заявителя. Подавшая иск пожилая женщина не имеет достаточных навыков работы с интернетом и не хочет указывать на портале личные данные, опасаясь мошенников.