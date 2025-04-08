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Соцфонд: для назначения страховой пенсии в 2025 году нужно 15 лет стажа

Ведомости

Чтобы начать получать страховую пенсию в 2025 г. россиянин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Уточняется, что на 1 января 2025 г. общеустановленный пенсионный возраст у мужчин составляет 64 года и старше, у женщин – 59 лет и старше. Что касается индивидуального пенсионного коэффициента, то один балл  в 2025 г. стоит 145,69 рубля. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,7 руб.

По данным на 1 января 2025 г., в России проживают 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца назначены 1,4 млн граждан, а социальные пенсии – 3,4 млн.

Страховые пенсии в РФ были проиндексированы с января на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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