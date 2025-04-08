Соцфонд: для назначения страховой пенсии в 2025 году нужно 15 лет стажа

Уточняется, что на 1 января 2025 г. общеустановленный пенсионный возраст у мужчин составляет 64 года и старше, у женщин – 59 лет и старше. Что касается индивидуального пенсионного коэффициента, то один балл в 2025 г. стоит 145,69 рубля. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,7 руб.