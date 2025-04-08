Соцфонд: для назначения страховой пенсии в 2025 году нужно 15 лет стажа
Чтобы начать получать страховую пенсию в 2025 г. россиянин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).
Уточняется, что на 1 января 2025 г. общеустановленный пенсионный возраст у мужчин составляет 64 года и старше, у женщин – 59 лет и старше. Что касается индивидуального пенсионного коэффициента, то один балл в 2025 г. стоит 145,69 рубля. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,7 руб.
По данным на 1 января 2025 г., в России проживают 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца назначены 1,4 млн граждан, а социальные пенсии – 3,4 млн.
Страховые пенсии в РФ были проиндексированы с января на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%.