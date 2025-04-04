СФР: в России проживают свыше 41 млн пенсионеров

С января страховые пенсии в РФ были проиндексированы на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, она составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. В феврале глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля.