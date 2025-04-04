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СФР: в России проживают свыше 41 млн пенсионеров

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В России проживают свыше 41 млн пенсионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сведения Социального фонда России (СФР).

По данным на 1 января текущего года на учете в системе СФР состоят 41,1 млн пенсионеров. В частности, 33,4 млн человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, а социальные пенсии – 3,4 млн.

1 апреля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов заявил ТАСС, что повышение размера пенсий нужно проводить с опорой на реальные траты пожилого человека. По его словам, индексацию выплат необходимо привязать к потребительской корзине пенсионеров.

С января страховые пенсии в РФ были проиндексированы на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, она составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. В феврале глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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