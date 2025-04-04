СФР: в России проживают свыше 41 млн пенсионеров
В России проживают свыше 41 млн пенсионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сведения Социального фонда России (СФР).
По данным на 1 января текущего года на учете в системе СФР состоят 41,1 млн пенсионеров. В частности, 33,4 млн человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, а социальные пенсии – 3,4 млн.
1 апреля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов заявил ТАСС, что повышение размера пенсий нужно проводить с опорой на реальные траты пожилого человека. По его словам, индексацию выплат необходимо привязать к потребительской корзине пенсионеров.
С января страховые пенсии в РФ были проиндексированы на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, она составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. В феврале глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля.