В ГД предложили индексировать пенсии «с опорой на реальные траты человека»
Повышение размера пенсий необходимо проводить с опорой на реальные траты пожилого человека, нужно привязать индексацию выплат к потребительской корзине пенсионеров, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.
По словам парламентария, в последние годы индексация пенсий стала ежегодным ритуалом, который находит слабый отклик у получателей. По его мнению, в пенсионной системе все «подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия» и «мимо реальных потребностей». Депутат отмечает, что счет необходимо вести не на уровне абстрактных процентов инфляции, а опираясь на реальные траты человека.
«Ведь речь не идет о россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками – речь идет о пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов. И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%, – то это не рост, а снижение», – сказал Гаврилов.
Депутат также обращает внимание на недостаточную прозрачность потребительской корзины, методика пересмотра состава которой «редко попадает в публичное обсуждение». Корзина может включать устаревшие позиции или не учитывать «очевидные траты, которые давно стали частью базовой повседневности», поэтому индекс на ее основе тоже может быть недостоверным, считает парламентарий.
С января текущего года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% – согласно уровню инфляции, которая приводилась прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. 22 января президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. 19 февраля глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля.