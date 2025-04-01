В ГД предложили индексировать пенсии «с опорой на реальные траты человека»

«Ведь речь не идет о россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками – речь идет о пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов. И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%, – то это не рост, а снижение», – сказал Гаврилов.