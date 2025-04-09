Плату за вывоз мусора в регионах могут привязать к площади жилья
В правительстве поручили региональным властям оценить рациональность перехода на систему оплаты за вывоз мусора в зависимости от площади квартиры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол по итогам февральского совещания вице-премьера Дмитрия Патрушева с регионами по экологической повестке.
Отчитаться о проделанной работе в Минприроды регионы должны до 29 апреля. На сегодняшний день власти субъектов сами решают вопрос об оплате за вывоз мусора. Преимущественно, плата начисляется по числу зарегистрированных в квартире. По данным «Российского экологического оператора» (РЭО), по количеству квадратных метров жилья за вывоз мусора платят в 15 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях. Согласно информации Минприроды, регионы сами примут окончательное решение по вопросу вывоза мусора.
Замгендиректора группы «Эколайн» Елена Вишнякова напомнила, что, согласно сведениям Росреестра, второе жилье имеют приблизительно 20% граждан России, в половине случаев речь идет о доме. Если начислять плату по числу зарегистрированных в помещении людей, около 20% россиян могут выпасть из этого процесса.
По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светланы Разворотневой, принцип учета квадратных метров при оплате за вывоз мусора, как правило, используют в областях с высокой миграцией. В этих субъектах сложно посчитать число реально проживающих людей в квартире или доме. По мнению парламентария, оба подхода представляют собой усредненные значения, что вызывает недовольство граждан. «Пока страна не перейдет на индивидуальный учет мусора, когда отходы каждого человека взвешивают на площадке с контейнерами, ситуация вряд ли изменится», – считает Разворотнева.
В августе 2024 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала о выявленных нарушениях законодательства при установлении тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 23 регионах. Речь о республиках Чувашия, Бурятия, Чечня, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также о Саратовской, Орловской, Кемеровской, Смоленской, Рязанской, Калининградской, Тульской, Оренбургской, Костромской, Пермской, Омской и Курганской областях, Забайкальском, Хабаровском, Краснодарском и Красноярском краях.