Плату за вывоз мусора в регионах могут привязать к площади жилья

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светланы Разворотневой, принцип учета квадратных метров при оплате за вывоз мусора, как правило, используют в областях с высокой миграцией. В этих субъектах сложно посчитать число реально проживающих людей в квартире или доме. По мнению парламентария, оба подхода представляют собой усредненные значения, что вызывает недовольство граждан. «Пока страна не перейдет на индивидуальный учет мусора, когда отходы каждого человека взвешивают на площадке с контейнерами, ситуация вряд ли изменится», – считает Разворотнева.