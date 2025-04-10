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Тестирование новой системы оплаты труда врачей и учителей запустят в мае

Ведомости

Правительство России в мае запустит тестирование новой системы оплаты труда врачей и учителей в шести регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе годовой коллегии Минтруда.

Тестирование выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам – в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Принцип работы новой системы не раскрывается. 

Издание отмечает, что по поручению президента РФ Владимира Путина, доля окладов врачей в структуре всех выплат должна составлять не менее 50%.

О том, что в России появится новая система оплаты труда бюджетников в текущем году, рассказал президент в октябре 2024 г. Глава государства пояснил, что в следующем году в России в ряде пилотных регионов будет отработана новая модель оплаты труда бюджетников. В начале 2027 г. власти планируют распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ.

В марте прошлого года замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявляла, что российским медучреждениям не хватает почти 30 000 врачей и 63 000 средних медицинских работников. При этом больницы и поликлиники более трети российских регионов имеют избыточное число административного персонала, следовало из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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