Тестирование новой системы оплаты труда врачей и учителей запустят в мае
Правительство России в мае запустит тестирование новой системы оплаты труда врачей и учителей в шести регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе годовой коллегии Минтруда.
Тестирование выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам – в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Принцип работы новой системы не раскрывается.
Издание отмечает, что по поручению президента РФ Владимира Путина, доля окладов врачей в структуре всех выплат должна составлять не менее 50%.
О том, что в России появится новая система оплаты труда бюджетников в текущем году, рассказал президент в октябре 2024 г. Глава государства пояснил, что в следующем году в России в ряде пилотных регионов будет отработана новая модель оплаты труда бюджетников. В начале 2027 г. власти планируют распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ.
В марте прошлого года замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявляла, что российским медучреждениям не хватает почти 30 000 врачей и 63 000 средних медицинских работников. При этом больницы и поликлиники более трети российских регионов имеют избыточное число административного персонала, следовало из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП).