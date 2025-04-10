Тестирование новой системы оплаты труда врачей и учителей запустят в мае

О том, что в России появится новая система оплаты труда бюджетников в текущем году, рассказал президент в октябре 2024 г. Глава государства пояснил, что в следующем году в России в ряде пилотных регионов будет отработана новая модель оплаты труда бюджетников. В начале 2027 г. власти планируют распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ.