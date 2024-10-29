В России появится новая система оплаты труда бюджетников в 2025 году
В России протестируют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в нескольких регионах в 2025 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024».
Глава государства пояснил, что в следующем году в России в ряде пилотных регионов будет отработана новая модель оплаты труда бюджетников.
«В начале 2027 г. планируем – надеюсь, это удастся сделать – распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», – уточнил Путин.
По его словам, оплата труда медицинских работников остается ключевым вопросом. Зарплата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но этот уровень нередко сильно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Такого разброса быть не должно, подчеркнул президент России.
В середине февраля Путин выступил на Форуме будущих технологий, заявив, что с 1 апреля российские регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Кроме того, глава государства пообещал повысить ежемесячные выплаты для медработников первичного звена.
Проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения в мае поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Володин напомнил, что на эту сферу выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому».