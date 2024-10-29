Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В России появится новая система оплаты труда бюджетников в 2025 году

Ведомости

В России протестируют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в нескольких регионах в 2025 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

Глава государства пояснил, что в следующем году в России в ряде пилотных регионов будет отработана новая модель оплаты труда бюджетников.

«В начале 2027 г. планируем – надеюсь, это удастся сделать – распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», – уточнил Путин.

По его словам, оплата труда медицинских работников остается ключевым вопросом. Зарплата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но этот уровень нередко сильно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Такого разброса быть не должно, подчеркнул президент России.

В середине февраля Путин выступил на Форуме будущих технологий, заявив, что с 1 апреля российские регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Кроме того, глава государства пообещал повысить ежемесячные выплаты для медработников первичного звена.

Проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения в мае поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Володин напомнил, что на эту сферу выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных