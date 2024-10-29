В России появится новая система оплаты труда бюджетников в 2025 году

По его словам, оплата труда медицинских работников остается ключевым вопросом. Зарплата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но этот уровень нередко сильно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Такого разброса быть не должно, подчеркнул президент России.