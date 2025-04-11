Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета на Гудзоне

Авария произошла около 15:15 по местному времени (22:15 мск)10 апреля. Телеканал ABC News сообщал о гибели пилота и семьи из Испании. На видеороликах в соцсетях видно, как перевернутый Bell 206 почти полностью погружен в воду. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вертолет, эксплуатируемый New York Helicopter Tours, вылетел с вертолетной площадки в центре города и полетел на север над рекой Гудзон. Воздушное судно повернуло на юг, достигло моста Джорджа Вашингтона, и спустя несколько минут разбилось, ударившись о воду, пишет Reuters.