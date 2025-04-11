Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета на Гудзоне
Крушение вертолета на реке Гудзон, при котором погибла семья из пяти человек и пилот, ужасно, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Похоже, что шестерых человек, пилота, двух взрослых и троих детей, больше нет с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Бог семьи и друзей жертв», – написал американский лидер.
По словам Трампа, в ситуацию включились министр транспорта Шон Даффи и «его талантливые сотрудники». Президент США пообещал, что скоро будут заявления о том, «что именно произошло и как».
Авария произошла около 15:15 по местному времени (22:15 мск)10 апреля. Телеканал ABC News сообщал о гибели пилота и семьи из Испании. На видеороликах в соцсетях видно, как перевернутый Bell 206 почти полностью погружен в воду. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вертолет, эксплуатируемый New York Helicopter Tours, вылетел с вертолетной площадки в центре города и полетел на север над рекой Гудзон. Воздушное судно повернуло на юг, достигло моста Джорджа Вашингтона, и спустя несколько минут разбилось, ударившись о воду, пишет Reuters.