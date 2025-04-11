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Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета на Гудзоне

Ведомости

Крушение вертолета на реке Гудзон, при котором погибла семья из пяти человек и пилот, ужасно, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Похоже, что шестерых человек, пилота, двух взрослых и троих детей, больше нет с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Бог семьи и друзей жертв», – написал американский лидер.

По словам Трампа, в ситуацию включились министр транспорта Шон Даффи и «его талантливые сотрудники». Президент США пообещал, что скоро будут заявления о том, «что именно произошло и как».

Авария произошла около 15:15 по местному времени (22:15 мск)10 апреля. Телеканал ABC News сообщал о гибели пилота и семьи из Испании. На видеороликах в соцсетях видно, как перевернутый Bell 206 почти полностью погружен в воду. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вертолет, эксплуатируемый New York Helicopter Tours, вылетел с вертолетной площадки в центре города и полетел на север над рекой Гудзон. Воздушное судно повернуло на юг, достигло моста Джорджа Вашингтона, и спустя несколько минут разбилось, ударившись о воду, пишет Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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