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При крушении вертолета в США погибли пятеро членов семьи из Испании и пилот

Ведомости

Все шесть человек, которые находились на борту упавшего в Гудзон вертолета, погибли, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти.

Согласно телеканалу ABC News, который освещает трагедию в прямом эфире, семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей – туристы из Испании, погибла в катастрофе.

Видео, которые люди публикуют в социальных сетях, показывают, как перевернутый Bell 206 почти полностью погружен в воду.

Вертолет находился в воздухе около Манхэттена примерно 15 минут перед крушением. Телеканал передает, что это был его шестой полет за день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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