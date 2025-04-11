При крушении вертолета в США погибли пятеро членов семьи из Испании и пилот
Все шесть человек, которые находились на борту упавшего в Гудзон вертолета, погибли, сообщили местные СМИ со ссылкой на власти.
Согласно телеканалу ABC News, который освещает трагедию в прямом эфире, семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей – туристы из Испании, погибла в катастрофе.
Видео, которые люди публикуют в социальных сетях, показывают, как перевернутый Bell 206 почти полностью погружен в воду.
Вертолет находился в воздухе около Манхэттена примерно 15 минут перед крушением. Телеканал передает, что это был его шестой полет за день.