Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка из России умерла

27 марта генконсульство РФ в Египте сообщало о гибели шести россиян, включая двоих детей, в результате крушения батискафа. Судно использовалось для регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Кроме членов экипажа на борту находились 45 российских туристов. 29 марта «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство писало, что в больницах оставались двое граждан РФ.