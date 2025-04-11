Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка из России умерла
Девочка из России, пострадавшая при аварии с туристическим батискафом «Синдбад» у побережья Хургады, умерла в больнице. Об этом ее отец сообщил «Известиям».
Медики констатировали ее смерть 9 апреля. С момента аварии ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, уточнил отец.
27 марта генконсульство РФ в Египте сообщало о гибели шести россиян, включая двоих детей, в результате крушения батискафа. Судно использовалось для регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Кроме членов экипажа на борту находились 45 российских туристов. 29 марта «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство писало, что в больницах оставались двое граждан РФ.