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После крушения батискафа в Египте в больницах остаются двое россиян

Ведомости

Двое граждан России остаются в больницах после крушения батискафа у побережья Хургады, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Египте.

«По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них – взрослый», – сообщили агентству.

27 марта генконсульство сообщило о гибели шести россиян в результате крушения у побережья Хургады батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. В числе погибших было двое детей. Помимо членов экипажа на борту находились 45 российских туристов, 38 туристов были эвакуированы. По данным на вечер 27 марта, в больницах оставались семь россиян, в том числе пятеро несовершеннолетних. 

Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. После происшествия все погружения прогулочных батискафов в Хургаде были отменены, а экскурсии приостановлены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. По неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом на глубине 20 м, что привело к его затоплению, передавала АТОР.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских туристов по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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