После крушения батискафа в Египте в больницах остаются двое россиян
Двое граждан России остаются в больницах после крушения батискафа у побережья Хургады, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Египте.
«По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них – взрослый», – сообщили агентству.
27 марта генконсульство сообщило о гибели шести россиян в результате крушения у побережья Хургады батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. В числе погибших было двое детей. Помимо членов экипажа на борту находились 45 российских туристов, 38 туристов были эвакуированы. По данным на вечер 27 марта, в больницах оставались семь россиян, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. После происшествия все погружения прогулочных батискафов в Хургаде были отменены, а экскурсии приостановлены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. По неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом на глубине 20 м, что привело к его затоплению, передавала АТОР.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских туристов по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).