СК возбудил уголовное дело после крушения батискафа с россиянами в Хургаде

По данным российского генконсульства в Хургаде, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио глобус». «РИА Новости» писали о гибели шести человек.