СК возбудил уголовное дело после крушения батискафа с россиянами в Хургаде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских туристов в результате крушения батискафа у побережья Египта в акватории Красного моря. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.
В результате происшествия в Хургаде погибли четыре человека, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование ведет Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным российского генконсульства в Хургаде, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио глобус». «РИА Новости» писали о гибели шести человек.