«РИА Новости»: в затонувшем у Хургады батискафе остаются пять человек

В конце февраля двое граждан РФ – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов – погибли во время занятия дайвингом на Филиппинах. Они прибыли на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором. При погружении их унесло сильным подводным течением. Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану также сообщало, что на одного из погибших могли напасть акулы.