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«РИА Новости»: в затонувшем у Хургады батискафе остаются пять человек

Ведомости

Внутри батискафа, затонувшего около побережья Хургады, остаются пять человек. Сейчас их пытаются спасти. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта.

«Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин», – добавил также собеседник агентства.

По данным российского генконсульства в Хургаде, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио глобус».

По предварительной информации, большинство людей, находившихся на борту, спасены. Четыре человека погибли, судьба нескольких туристов выясняется, сообщили в генконсульстве. «РИА Новости» со ссылкой на дипведомство пишет, что спасены 38 россиян.

В конце февраля двое граждан РФ – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов – погибли во время занятия дайвингом на Филиппинах. Они прибыли на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором. При погружении их унесло сильным подводным течением. Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану также сообщало, что на одного из погибших могли напасть акулы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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