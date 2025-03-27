«РИА Новости»: в затонувшем у Хургады батискафе остаются пять человек
Внутри батискафа, затонувшего около побережья Хургады, остаются пять человек. Сейчас их пытаются спасти. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта.
«Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин», – добавил также собеседник агентства.
По данным российского генконсульства в Хургаде, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио глобус».
По предварительной информации, большинство людей, находившихся на борту, спасены. Четыре человека погибли, судьба нескольких туристов выясняется, сообщили в генконсульстве. «РИА Новости» со ссылкой на дипведомство пишет, что спасены 38 россиян.
В конце февраля двое граждан РФ – 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов – погибли во время занятия дайвингом на Филиппинах. Они прибыли на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором. При погружении их унесло сильным подводным течением. Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану также сообщало, что на одного из погибших могли напасть акулы.