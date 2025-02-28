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Двое россиян погибли у берегов Филиппин

Ведомости

Двое российских туристов погибли при дайвинге, на одного из них могли напасть акулы. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану.

Группа из четырех россиян прибыла на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с филиппинским инструктором по дайвингу. При погружении пятерых унесло сильным подводным течением, но двоим удалось выбраться.

Россияне 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести. Позже Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть.

В конце декабря 2024 г. Reuters писал, что в результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам погиб один человек, еще один пострадал. «РИА Новости» тогда уточнило, что инцидент в Красном море произошел за пределами зоны для плавания.

В июне 2023 г. генконсульство России в Египте сообщило о гибели россиянина при нападении акулы. После происшествия в египетском городе Хургада решили временно закрыть все пляжи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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