Двое россиян погибли у берегов Филиппин
Двое российских туристов погибли при дайвинге, на одного из них могли напасть акулы. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану.
Группа из четырех россиян прибыла на лодке в воды недалеко от города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с филиппинским инструктором по дайвингу. При погружении пятерых унесло сильным подводным течением, но двоим удалось выбраться.
Россияне 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести. Позже Мелехов был найден без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть.
В конце декабря 2024 г. Reuters писал, что в результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам погиб один человек, еще один пострадал. «РИА Новости» тогда уточнило, что инцидент в Красном море произошел за пределами зоны для плавания.
В июне 2023 г. генконсульство России в Египте сообщило о гибели россиянина при нападении акулы. После происшествия в египетском городе Хургада решили временно закрыть все пляжи.