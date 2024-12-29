В Египте при нападении акулы погиб турист
В результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам погиб один человек, еще один пострадал, передает Reuters со ссылкой на заявление министерства охраны окружающей среды.
Национальность туристов не разглашаются. «РИА Новости» со ссылкой на заявление также пишет, что инцидент в Красном море произошел за пределами зоны для плавания.
В июне 2023 г. генеральное консульство России в Хургаде сообщило о гибели россиянина при нападении акулы. После происшествия в Хургаде решили временно закрыть все пляжи.