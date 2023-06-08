В Хургаде решили закрыть все пляжи после нападения акулы на россиянина
В египетской Хургаде после гибели россиянина из-за нападения акулы закроют пляжи. Об этом со ссылкой на источник пишут «РИА Новости».
«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», – сообщает издание.
О гибели россиянина из-за нападения акулы сообщили в генеральное консульство России в Хургаде. Там также призвали российских туристов сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.
Акула напала на человека 8 июня в районе пляжа Dream Beach. По данным ряда Telegram-каналов, погибшим может быть мужчина 23 лет из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев.
Ранее в Ассоциации туроператоров отметили, что последний раз акулы нападали на людей в Красном море более года назад, но это не вызвало резкого падения спроса на турпоездки.