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В Хургаде решили закрыть все пляжи после нападения акулы на россиянина

Ведомости

В египетской Хургаде после гибели россиянина из-за нападения акулы закроют пляжи. Об этом со ссылкой на источник пишут «РИА Новости».

«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», – сообщает издание.

О гибели россиянина из-за нападения акулы сообщили в генеральное консульство России в Хургаде. Там также призвали российских туристов сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.

Акула напала на человека 8 июня в районе пляжа Dream Beach. По данным ряда Telegram-каналов, погибшим может быть мужчина 23 лет из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев.

Ранее в Ассоциации туроператоров отметили, что последний раз акулы нападали на людей в Красном море более года назад, но это не вызвало резкого падения спроса на турпоездки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных