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У российских туристов растет спрос на поездки в Европу

Его стимулируют визовые послабления и увеличение числа стыковочных авиарейсов
Денис Кузнецов
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Туристические онлайн-агрегаторы OneTwoTrip и «Яндекс путешествия» фиксируют резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям: Испания, Франция, Италия. Об этом сообщили «Ведомостям» представители сервисов.

Число бронирований номеров в отелях Италии на предстоящую весну – с 1 марта по 31 мая 2025 г. – через OneTwoTrip выросло на треть год к году, Испании – на 65%, Франции – на 45%. Доля Италии от общего числа поездок за рубеж составляет сейчас 9,8% против 7,3% в прошлом весеннем сезоне, Франции – 6,7% против 4,6%, Испании – 3,8% против 2,3% годом ранее, уточнил представитель агрегатора. По данным «Яндекс путешествий», количество бронирований отелей в Италии выросло в 6,5 раза, во Франции – почти в 7,5 раза, Испании – в 7,6 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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