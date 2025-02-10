У российских туристов растет спрос на поездки в Европу

Число бронирований номеров в отелях Италии на предстоящую весну – с 1 марта по 31 мая 2025 г. – через OneTwoTrip выросло на треть год к году, Испании – на 65%, Франции – на 45%. Доля Италии от общего числа поездок за рубеж составляет сейчас 9,8% против 7,3% в прошлом весеннем сезоне, Франции – 6,7% против 4,6%, Испании – 3,8% против 2,3% годом ранее, уточнил представитель агрегатора. По данным «Яндекс путешествий», количество бронирований отелей в Италии выросло в 6,5 раза, во Франции – почти в 7,5 раза, Испании – в 7,6 раза.