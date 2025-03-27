Генконсульство РФ: в Хургаде при крушении батискафа погибли шесть человек

В настоящий момент в больницах Хургады остаются семь россиян, в том числе пятеро несовершеннолетних. Их состояние стабильное.



По данным российского генконсульства в Хургаде, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице, произошла в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск). Судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они – российские граждане, туристы компании «Библио глобус».



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских туристов по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).