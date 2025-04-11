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Церемония прощания с Пашей Техником началась в Москве

Ведомости

В храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Об этом сообщает «РИА Новости».

Проститься с покойным пришли сотни людей. Среди них – родители музыканта, его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук), менеджер Марк Яровный, поклонники.

В конце марта Паша Техник был госпитализирован в Таиланде. Он был введен в состояние искусственной комы, так как медики диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. 4 апреля Карицкая сообщила, что музыканта не стало. Ему было 40 лет. 7 апреля Яровный рассказал, что к гибели артиста привела легочная инфекция.

Паша Техник был основателем группы Kunteynir. С юных лет он боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы музыкант был участником различных медийных проектов, включая поп-ММА и медиафутбол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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