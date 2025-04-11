Церемония прощания с Пашей Техником началась в Москве
В храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Об этом сообщает «РИА Новости».
Проститься с покойным пришли сотни людей. Среди них – родители музыканта, его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук), менеджер Марк Яровный, поклонники.
В конце марта Паша Техник был госпитализирован в Таиланде. Он был введен в состояние искусственной комы, так как медики диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. 4 апреля Карицкая сообщила, что музыканта не стало. Ему было 40 лет. 7 апреля Яровный рассказал, что к гибели артиста привела легочная инфекция.
Паша Техник был основателем группы Kunteynir. С юных лет он боролся с наркотической зависимостью, неоднократно проходил лечение и ранее попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы музыкант был участником различных медийных проектов, включая поп-ММА и медиафутбол.