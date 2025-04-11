Церемония прощания с Пашей Техником началась в Москве

В конце марта Паша Техник был госпитализирован в Таиланде. Он был введен в состояние искусственной комы, так как медики диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. 4 апреля Карицкая сообщила, что музыканта не стало. Ему было 40 лет. 7 апреля Яровный рассказал, что к гибели артиста привела легочная инфекция.