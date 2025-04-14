Солисту Би-2 Бортнику присвоили статус иноагента еще на одно имя

В начале марта Telegram-канал Shot публиковал информацию о том, что Егор Бортник продолжает зарабатывать и вести дела в России под другим именем. Отмечалось, что в документах он числится Игорем Бортником, имеет российское гражданство, свой ИНН, банковские счета и бизнес. Shot писал о требовании общественников присвоить статус иноагента на второе имя певца.