Дегтярев: МОК восстановит ОКР в правах в ближайшие два – три месяца
Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МОК) в ближайшие месяцы. Такой прогноз дал министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе выступления в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».
12 октября 2023 г. МОК принял решение об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это решение означало, что ОКР утрачивает статус национального олимпийского комитета и лишается финансирования из средств олимпийского движения.
Однако в декабре 2024 г. ОКР принял новый устав, согласно которому указанные регионы более не являются его членами. Таким образом, по мнению Дегтярева, основания для отстранения ОКР теперь полностью устранены. А вопрос восстановления прав российского спортивного органа стал лишь вопросом времени.
19 марта стало известно, что Дегтярев возглавит наблюдательный совет Российского спортивного фонда. Его целью станет дополнительная поддержка юношеского и массового, олимпийского и паралимпийского движения.