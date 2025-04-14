Дегтярев: МОК восстановит ОКР в правах в ближайшие два – три месяца

Однако в декабре 2024 г. ОКР принял новый устав, согласно которому указанные регионы более не являются его членами. Таким образом, по мнению Дегтярева, основания для отстранения ОКР теперь полностью устранены. А вопрос восстановления прав российского спортивного органа стал лишь вопросом времени.