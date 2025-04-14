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Дегтярев: МОК восстановит ОКР в правах в ближайшие два – три месяца

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МОК) в ближайшие месяцы. Такой прогноз дал министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе выступления в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

«Юридических оснований для отстранения больше нет», – заявил министр (цитата по ТАСС).

12 октября 2023 г. МОК принял решение об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это решение означало, что ОКР утрачивает статус национального олимпийского комитета и лишается финансирования из средств олимпийского движения.

Однако в декабре 2024 г. ОКР принял новый устав, согласно которому указанные регионы более не являются его членами. Таким образом, по мнению Дегтярева, основания для отстранения ОКР теперь полностью устранены. А вопрос восстановления прав российского спортивного органа стал лишь вопросом времени.

19 марта стало известно, что Дегтярев возглавит наблюдательный совет Российского спортивного фонда. Его целью станет дополнительная поддержка юношеского и массового, олимпийского и паралимпийского движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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