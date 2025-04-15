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NYT: аэропорт в Муане перед катастрофой в 2024 году игнорировал защиту от птиц

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Аэропорт Муан в Южной Корее, где в декабре 2024 г. потерпел крушение самолет авиакомпании Jeju Air, не осуществлял меры, рекомендуемые для предотвращения столкновений с птицами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По информации газеты, сотрудники аэропорта обсуждали вопрос защиты воздушных судов от столкновений с птицами до инцидента. В ходе одного из таких обсуждений было отмечено, что в аэропорту недостаточно персонала и техники. Кроме того, звук из динамиков, применяемый для отпугивания животных, не охватывал достаточную площадь за пределами аэропорта.

Следовавший из Бангкока Boeing 737-800 потерпел крушение утром 29 декабря 2024 г. при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и загорелось. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда. В результате крушения погибли 179 человек, выжили двое членов экипажа.

После авиакатастрофы исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в Южной Корее недельный траур. Авария стала самой смертоносной в истории республики после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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