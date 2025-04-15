NYT: аэропорт в Муане перед катастрофой в 2024 году игнорировал защиту от птиц
Аэропорт Муан в Южной Корее, где в декабре 2024 г. потерпел крушение самолет авиакомпании Jeju Air, не осуществлял меры, рекомендуемые для предотвращения столкновений с птицами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
По информации газеты, сотрудники аэропорта обсуждали вопрос защиты воздушных судов от столкновений с птицами до инцидента. В ходе одного из таких обсуждений было отмечено, что в аэропорту недостаточно персонала и техники. Кроме того, звук из динамиков, применяемый для отпугивания животных, не охватывал достаточную площадь за пределами аэропорта.
Следовавший из Бангкока Boeing 737-800 потерпел крушение утром 29 декабря 2024 г. при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и загорелось. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда. В результате крушения погибли 179 человек, выжили двое членов экипажа.
После авиакатастрофы исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в Южной Корее недельный траур. Авария стала самой смертоносной в истории республики после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.