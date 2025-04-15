NYT: аэропорт в Муане перед катастрофой в 2024 году игнорировал защиту от птиц

По информации газеты, сотрудники аэропорта обсуждали вопрос защиты воздушных судов от столкновений с птицами до инцидента. В ходе одного из таких обсуждений было отмечено, что в аэропорту недостаточно персонала и техники. Кроме того, звук из динамиков, применяемый для отпугивания животных, не охватывал достаточную площадь за пределами аэропорта.