В Южной Корее подтвердили гибель 179 человек при аварии с Boeing
В результате крушения пассажирского самолета Boeing в южнокорейском аэропорту Муан погибли 179 человек, двое выжили, передает агентство Yonhap со ссылкой на данные пожарной службы.
Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда.
Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, который произошел из-за столкновения с птицами. О том, что в катастрофе выжили только два члена экипажа, стало известно вскоре после крушения, после чего подтвержденное количество жертв росло.
Представитель пожарной службы говорил, что после столкновения со стеной пассажиров выбросило из самолета, и шансы на выживание были «крайне малы», писало Yonhap. Самолет практически полностью уничтожен, опознание погибших затруднено.
Авария стала самой смертоносной в истории страны после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.