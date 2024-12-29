В Южной Корее подтвердили гибель 179 человек при аварии с Boeing

Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, который произошел из-за столкновения с птицами. О том, что в катастрофе выжили только два члена экипажа, стало известно вскоре после крушения, после чего подтвержденное количество жертв росло.