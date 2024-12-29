Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 174
Власти Южной Кореи подтвердили гибель 174 человек при крушении самолета в южнокорейском аэропорту Муан. Обновленные данные приводит агентство Yonhap.
«Ведутся работы по извлечению тел жертв. На данный момент опознаны 22 жертвы», – пишет агентство.
По информации Yonhap, почти все находившиеся на борту были гражданами Южной Кореи. Среди пассажиров также было двое граждан Таиланда. На борту находились 82 мужчины и 93 женщины в возрасте от трех до 78 лет, уточняет агентство.
Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его окутанный дымом фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, который произошел из-за столкновения с птицами.
По предварительным данным пожарных, все находившиеся на борту, кроме двух человек, погибли. Выжившими оказались члены экипажа. Представитель пожарной службы говорил, что после столкновения со стеной пассажиров выбросило из самолета, и шансы на выживание были «крайне малы», писало Yonhap. Самолет практически полностью уничтожен, опознание погибших затруднено.