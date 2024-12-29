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Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 174

Ведомости

Власти Южной Кореи подтвердили гибель 174 человек при крушении самолета в южнокорейском аэропорту Муан. Обновленные данные приводит агентство Yonhap.

«Ведутся работы по извлечению тел жертв. На данный момент опознаны 22 жертвы», – пишет агентство.

По информации Yonhap, почти все находившиеся на борту были гражданами Южной Кореи. Среди пассажиров также было двое граждан Таиланда. На борту находились 82 мужчины и 93 женщины в возрасте от трех до 78 лет, уточняет агентство.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его окутанный дымом фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, который произошел из-за столкновения с птицами.

По предварительным данным пожарных, все находившиеся на борту, кроме двух человек, погибли. Выжившими оказались члены экипажа. Представитель пожарной службы говорил, что после столкновения со стеной пассажиров выбросило из самолета, и шансы на выживание были «крайне малы», писало Yonhap. Самолет практически полностью уничтожен, опознание погибших затруднено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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