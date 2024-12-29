Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 174

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его окутанный дымом фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы, врезался в ограждение и загорелся. По мнению властей, причиной аварии мог стать отказ шасси, который произошел из-за столкновения с птицами.