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Пассажирский самолет разбился при посадке в Южной Корее

На борту был 181 человек, выжили, предварительно, лишь двое
Ведомости

Пассажирский лайнер авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Бангкока, потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в Международном аэропорту Мулан в Южной Корее, передает Yonhap. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, подтверждена гибель не менее 85 из них погибли.

Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его окутанный дымом фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы и врезался в ограждение в ее конце и загорелся.

Как уточняет Reuters, крушение потерпел лайнер Boeing 737-800. Предварительной причиной трагедии называется столкновение с птицами. Спасти удалось, предварительно двоих членов экипажа, остальные люди на борту, по данным пожарного управления, погибли. 173 пассажира рейса – граждане Южной Кореи, еще двое – граждане Таиланда. После катастрофы все рейсы в аэропорт Мулана были отменены. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават выразила в соцсети X соболезнования семьям погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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