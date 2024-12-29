Пассажирский самолет разбился при посадке в Южной Корее

Пассажирский самолет разбился при посадке в Южной КорееНа борту был 181 человек, выжили, предварительно, лишь двое
Предварительно, самолет сел на взлетно-посадочную полосу с невыпущенными шасси, после чего его окутанный дымом фюзеляж на большой скорости вышел за пределы полосы и врезался в ограждение в ее конце и загорелся.
Как уточняет Reuters, крушение потерпел лайнер Boeing 737-800. Предварительной причиной трагедии называется столкновение с птицами. Спасти удалось, предварительно двоих членов экипажа, остальные люди на борту, по данным пожарного управления, погибли. 173 пассажира рейса – граждане Южной Кореи, еще двое – граждане Таиланда. После катастрофы все рейсы в аэропорт Мулана были отменены. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават выразила в соцсети X соболезнования семьям погибших.