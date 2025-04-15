Население Японии сократилось на полмиллиона человек 14 раз подряд
За прошлый год население Японии сократилось на 550 000 человек, продлив полосу снижения до 14 лет подряд, пишет Bloomberg.
Общая численность населения в 2024 г. сократилась до 123,8 млн, согласно данным Бюро статистики Японии. Количество людей в возрасте от 15 до 64 лет – трудоспособное население – сократилось на 224 000 до 73,7 млн. Детское – на 343 000 до 13,8 млн, это рекордно низкие 11,2% от общего числа.
Сокращение населения снижает и число налогоплательщиков в стране. Уровень безработицы в Японии составляет 2,4% и остается ниже 3% на протяжении четырех лет. Согласно Recruit Works Institute, ссылается Bloomberg, к 2040 г. Япония столкнется с нехваткой рабочей силы в 11 млн. Сейчас нехватка населения частично компенсируется ростом числа иностранцев.
В России совокупный коэффициент рождаемость находится ниже уровня, необходимого для простого замещения поколений. При сохранении сложившихся тенденций численность РФ к 2050 г. сократится на 8,7 млн человек, или на 6%.