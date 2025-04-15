Население Японии сократилось на полмиллиона человек 14 раз подряд

Общая численность населения в 2024 г. сократилась до 123,8 млн, согласно данным Бюро статистики Японии. Количество людей в возрасте от 15 до 64 лет – трудоспособное население – сократилось на 224 000 до 73,7 млн. Детское – на 343 000 до 13,8 млн, это рекордно низкие 11,2% от общего числа.