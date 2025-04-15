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Население Японии сократилось на полмиллиона человек 14 раз подряд

Ведомости

За прошлый год население Японии сократилось на 550 000 человек, продлив полосу снижения до 14 лет подряд, пишет Bloomberg.

Общая численность населения в 2024 г. сократилась до 123,8 млн, согласно данным Бюро статистики Японии. Количество людей в возрасте от 15 до 64 лет – трудоспособное население – сократилось на 224 000 до 73,7 млн. Детское – на 343 000 до 13,8 млн, это рекордно низкие 11,2% от общего числа.

Сокращение населения снижает и число налогоплательщиков в стране. Уровень безработицы в Японии составляет 2,4% и остается ниже 3% на протяжении четырех лет. Согласно Recruit Works Institute, ссылается Bloomberg, к 2040 г. Япония столкнется с нехваткой рабочей силы в 11 млн. Сейчас нехватка населения частично компенсируется ростом числа иностранцев.

В России совокупный коэффициент рождаемость находится ниже уровня, необходимого для простого замещения поколений. При сохранении сложившихся тенденций численность РФ к 2050 г. сократится на 8,7 млн человек, или на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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